Salgın hastalıklar savaştan beter!: 120 yılda 110 milyon can aldı

İSPANYOL GRİBİ

Küçük ve büyük çaplı salgın hastalıklar ise 1900’lerin başından bu yana dünyanın çeşitli bölgelerinde 110 milyondan fazla can alırken tarihte görülen en büyük salgınların başında veba ve İspanyol gribi geliyor Dünya tarihinin en büyük salgınları arasında sayılan İspanyol gribi, 1918-1920 yılları arasında 18 ay boyunca etkisini gösterdi ve dünya genelinde 50 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu.

KOLERA HALA ÖLDÜRÜYOR

Tedavisi bugün çok basit olan koleranın da 1817’den bu yana dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor. Türkiye’de son olarak 1970’lerde can alan hastalık bugün Yemen’de hala ölümlere neden oluyor. Ülkede 2016’da başlayan salgının 3 binden fazla kişinin yaşamına mal olduğu tahmin ediliyor.

DOMUZ GRİBİ VE EBOLA

Domuz gribi olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “geniş çaplı salgın” olarak tanımlanan “İnfluenza H1N1”, insanlarda ağır atlatılan bir grip olarak önce Meksika ve ABD’de ortaya çıktı. Hastalığın 2009’da salgına neden olmasıyla dünyada 200 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Oldukça bulaşıcı ve öldürücü olan ebola ilk kez 1976’da Orta Afrika’da ortaya çıktı. Adını Afrika’daki bir nehirden alan ebolanın bugüne kadar 11 bin kişinin ölümüne neden olduğuna inanılıyor.

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