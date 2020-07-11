Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1016
TÜRKİYE

11 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1016

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs vakaları.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.

"Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor"

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

10 Temmuz koronavirüs verileri.

9 Temmuz koronavirüs verileri.

8 Temmuz koronavirüs verileri.

7 Temmuz koronavirüs verileri.

6 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1003
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1003
Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüsten 21 kişi vefat etti, vaka sayısı 1016.
Boşnak askerinasırlarca konuşulacak hikayesi...

Boşnak askerin
asırlarca konuşulacak hikayesi...

​25. yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'nda bir hikaye gün yüzüne çıktı.
Milletimiz istedi, biz açtık

Milletimiz istedi, biz açtık

Dev köprünün açılışında Erdoğan'dan Ayasofya mesajı
UNESCO'ya madde madde cevap

UNESCO'ya madde madde cevap

​Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya: Asla etkilememekte.
Korona plajı

Korona plajı

Günübirlikçiler Şile'ye akın etti, sosyal mesafe sıfır
Otobüse binince ekipler alarma geçti

Otobüse binince ekipler alarma geçti

​Korona alarmında gerçek hastanede ortaya çıktı.
Sevinçten ağladık

Sevinçten ağladık

26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir o anları anlattı...
Tüm hesapları bozacağız

Tüm hesapları bozacağız

​MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İçinde bir mektep ve medrese olsun.
14 bin liradan satılıyor

14 bin liradan satılıyor

​Altın kemerden sonra gelinlerin yeni modası.
Tarihin utanç günü

Tarihin utanç günü

Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı

​Kimsenin yüzüne bakmadığı araçlar şimdilerde yok satıyor.

​İngiltere'de ırkçı gruplar harekete geçti.

Ayasofya'nın açıldığını duyan gencin sevinci...
Hadsiz Yunan!

Hadsiz Yunan!

Yunanistan ​'Ayasofya' üzerinden tehditler savuruyor
'Açamaz' dedim<br> yanılmışım!

'Açamaz' dedim
yanılmışım!

Akşener'in Ayasofya yorumu gündem oldu

Şampiyonluk mücadelesi veren takımını böyle izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.