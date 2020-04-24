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Koronavirüs Sorumsuzluğun böylesi Görenlere pes dedirtti
SAMSUN TÜRKİYE

Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere ‘pes’ dedirtti

Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere ‘pes’ dedirtti

Samsun’da, koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen büyüklerin küçük çocuklarla birlikte el ele tutuşup halay çekmesi görenlere 'pes' dedirtti.

Haber Merkezi İHA
15 çocuk ile birlikte ele ele tutuşup halay çeken iki yetişkinin sorumsuzluğu görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
15 çocuk ile birlikte ele ele tutuşup halay çeken iki yetişkinin sorumsuzluğu görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

“Samsun Beyi” isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Samsun’dan sinir zıplatan bir video! Böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! Ya büyükler?”

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