Tahran’da kurumlar 18 Nisan’da açılıyor: İran kısıtlamaları gevşetiyor

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak birçok işletme ve kurum yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı. “Akıllı Sosyal Mesafe Planı” adı verilen plana göre, ülke genelindeki “düşük riskli” iş ve işletmeler dün faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran’daki işletmeler ise 18 Nisan’da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek. İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi.

MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME

Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi. İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, yaklaşık bir ay sonra kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran’da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi. İran’da, Kovid-19 salgınında 4 bin 357’ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 68 bin 192 olarak bildirildi.