24 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı: Vaka sayısı tekrar binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 koronavirüs testi yapıldı, 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.
İKİ GÜNDÜR BİNİN ALTINDAYDI
Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında binin altında açıklanan koronavirüs vaka sayısı, iki gündür tekrar binin altını görmüştü.
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞUNA DEVAM
- Bugün de vakalar binin altında olsaydı toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.