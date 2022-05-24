24 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı: Vaka sayısı tekrar binin üzerinde

Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil

İran'da hava kirliliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte yarın okullar, üniversiteler ve bazı devlet kurumları tatil edildi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde birçok şehir, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.