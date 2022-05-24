Koronavirüs 24 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı Vaka sayısı tekrar binin üzerinde
TÜRKİYE

24 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı: Vaka sayısı tekrar binin üzerinde

Türkiye'nin 24 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu açıklandı. Son iki gündür binin altında seyreden vaka sayısı toplu taşımada vaka zorunluluğunun kalkması konusunda vatandaşları heyecanlandırırken bugün açıklanan tabloda sayının tekrar binin üstüne çıktığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? 24 mayıs 2022 vaka sayısı, 24 mayıs 2022 koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 koronavirüs testi yapıldı, 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

İKİ GÜNDÜR BİNİN ALTINDAYDI

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında binin altında açıklanan koronavirüs vaka sayısı, iki gündür tekrar binin altını görmüştü.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞUNA DEVAM

  • Bugün de vakalar binin altında olsaydı toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.

Hedefe son bir gün: Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında
KORONAVİRÜS
Hedefe son bir gün: Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında
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