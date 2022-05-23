Hedefe son bir gün: Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın, dün yaptığı “Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak” açıklamasının ardından herkesin merakla beklediği koronavirüs tablosu yayınlandı.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 922 kişi koronavirüse yakalanırken 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Bir günde toplam 123 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 105 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.