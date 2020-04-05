Koronavirüs Türk bilim insanları koronavirüs aşısında ilk adımı attı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Türk bilim insanları koronavirüs aşısında ilk adımı attı

Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada virüsn izolasyonunun başarıldığı açıklandı. Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" ifadeleri kullanıldı.

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