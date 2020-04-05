Türk bilim insanları koronavirüs aşısında ilk adımı attı

Spor

Aydın Yılmaz ile Fatih Terim arasında geçen ilginç diyalog

Çekya ekiplerinden FK Pribram'da forma giyen milli futbolcu Aydın Yılmaz, Fatih Terim ile yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı. Yılmaz, 2011-12 sezonunda oynanan Süper Final sürecinde Fenerbahçe ile oynadıkları karşılamanın ardından Fatih Terim'in ertesi gün yapılan antrenmanda "O golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk" dediğini söyledi.