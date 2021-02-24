Koronavirüs Türkiyede her dört vakadan biri Karadeniz Bölgesinde
TRABZON ORDU GİRESUN SAMSUN TÜRKİYE

Türkiye’de her dört vakadan biri Karadeniz Bölgesi’nde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarına göre Türkiye’deki vakaların yüzde 24,1 yani her dört vakadan biri Karadeniz Bölgesi’nde.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Bakan Koca’nın açıkladığı 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 korona virüsü vakası tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi’nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi koronavirüsü rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor.

5 il vakaların yüzde 17’sini yükleniyor

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize, Ordu, Samsun, Trabzon ve Giresun’da 15-21 şubat tarihleri arasında 7 bin 840 korona virüsü vakası tespit edildi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye’deki vakaların yüzde 17’si sadece bu 5 ilde bulunuyor.

Bu illerdeki vakalar ise Samsun 2 bin 752 vaka, Trabzon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Giresun 976 vaka ve Rize’de 688 koronavirüsü vakası tespit edildi.

Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısındaki artış korkutuyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısındaki artış korkutuyor

Karadeniz alarm veriyor
KORONAVİRÜS
Karadeniz alarm veriyor

Karadeniz için ‘bölgesel karantina’ önerisi: 15 günlük tam kapanma olmalı
GÜNDEM
Karadeniz için ‘bölgesel karantina’ önerisi: 15 günlük tam kapanma olmalı
Abone Ol Google News
Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor.
Erbakan tek başına mücadele etti

Erbakan tek başına mücadele etti

Dönemin Bakanı Günbey 28 Şubat sürecini anlattı.​
Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüşün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri

​Çiftlik Bank firarisi Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi.

​İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.

​İçişleri duyurdu adı: Eren-11 Sehi Ormanları.

​Parti yönetimi İnce'ye dahil olabilecek potansiyel isimleri iknaya yöneldi.

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

​Doluluk oranı yüzde 53,14'e yükseldi.

​Teslim olan PKK'lılar, terör örgütünün FETÖ ile ilişkisini de anlattı.

​HDP'nin, terör örgütünü finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor.
Anahtarlık görünümlü<br>suikast silahı!

Anahtarlık görünümlü
suikast silahı!

İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı.
'Yakalayacağım<br>hiç aklıma gelmezdi'

'Yakalayacağım
hiç aklıma gelmezdi'

​Gökyüzünde fotoğrafladı NASA'ya gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.