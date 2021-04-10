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Koronavirüs Türkiyenin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 10 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 248 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 676 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
FOTOĞRAF 65
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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...
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Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...

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