Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları korkutuyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 bin 791 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

FOTOĞRAF 65 Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası... Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

REKLAM

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri