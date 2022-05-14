Koronavirüs Türkiyenin 14 Mayıs koronavirüs tablosu Vaka sayısı düşüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 14 Mayıs koronavirüs tablosu: Vaka sayısı düşüyor

Türkiye'nin 14 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; son 24 saatte 5 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 407 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 14 Mayıs koronavirüs tablosu: Vaka sayısı düşüyor
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 127 bin 538 testte 1407 vaka tespit edildi.

5 kişi hayatını kaybederken, 1645 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 830 bin 467, 2'nci dozda 53 milyon 50 bin 434 ve 3'üncü dozda 27 milyon 774 bin 593 olmak üzere 147 milyon 623 bin 608 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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