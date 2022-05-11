Prof. Dr. İlhan Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi: Bir ya da iki hafta sonra yine binin başlarındaki rakamlara doğru yol alabileceği kanısındayım

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlhan, geçen hafta cumadan itibaren vaka sayılarında artış gözlemlendiğini söyledi.

Bu artışlara kalabalıkta bir araya gelmenin, dikkatsiz davranmanın ya da yeterli havalandırılmayan ortamlarda kalabalık şekilde bulunmanın neden olduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Geçen dönemlerde de şahit olmuştuk, iki ramazan bayramında kapalı olarak evde kalmış, kurban bayramlarında bir araya gelmeyle yine vakalarda kalabalıklardan kaynaklanan artışlar olduğunu görmüştük. Bu dönemde her ne kadar vaka sayısı aşağı doğru da gitse daha dikkatsiz davranmakla, daha kalabalıkla bir araya gelmekle birlikte vaka sayısının artmasını beklemek mümkün.

Bunu bir artış ya da azalış trendi olarak görmek gerekiyor. Koronavirüs vakaları bir azalma trendinde. Birkaç gündür bin 600'lü, bin 800'lü rakamlar olabiliyor ama çok daha yukarı gidebileceğini düşünmüyorum. Bir ya da iki hafta sonra yine binin başlarındaki rakamlara doğru yol alabileceği kanısındayım. Bu yine toplumun davranışlarıyla çok ilişkili."

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Türkiye'deki etkisi azalsa da salgının dünyada devam ettiğini bilmek gerektiğini dile getiren İlhan, "Kapalı yerlerde bir araya geliyorsak olabildiğince havalandırmaya özen göstermemiz, mesafe konusunda dikkatli olmamız ve özellikle kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere aşılamayı ön plana çıkarmamız gerekiyor" dedi.

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İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PCR pozitiflerin bayram öncesine göre biraz daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Bunun daha çok bayrama ya da sporda kutlama, düğün, cenaze gibi kalabalık etkinliklere bağlı olduğunu düşünüyorum. Vakaların bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Bunlar ufak yükselişli artışlar. Sürecin başında yaşadığımız gibi çok ciddi, salgın düzeyinde artışlar değil. Ama her zaman ihtiyatlı olmakta fayda var. Vatandaşlarımızın bu tip kalabalık etkinliklerde daha dikkatli olmaları en doğrusu olacaktır. Hastalığa yakalananlarda vefat sayısının düşük olması çok önemli. Vefat sayılarında iyi bir durumdayız. Sıfırı göreceğimiz günler de inşallah gelecektir."

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Vefat edenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olduğuna işaret eden İlhan, aşılarının üzerinden 6 ay geçenlerin hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

"Artık insanlar koronavirüsü tanıdı"

Dünya Sağlık Örgütünün, bildirilen sayıların 3-4 katı vaka olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren İlhan, şunları kaydetti:

"Artık insanlar koronavirüsü tanıdı. Şu anki hakim varyant Omicron'un daha hafif geçirilmesi ve aşılanan sayısı fazla olduğundan başvuru yapmayabiliyorlar. Test yapılmadığı için ne kadar koronavirüs hastası olduğu ortaya çıkmayabiliyor.

Burada önemli olan kişilerin öz sorumluluk sahibi olması. Her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde sadece hastaneler ve toplu taşımada maske kullanımı söz konusu olsa da insanlar kendilerinde koronavirüs belirtileri görüyorlarsa, ateş, daha önce olmayan şekilde halsizlik, koku alma bozukluğu gibi şikayetleri varsa kendilerini maske takarak korumaları, çevrelerine enfeksiyon bulaşını engellemeleri gerekiyor. Bu nedenle hastaneye gelmeyip evde biraz istirahatle geçiren koronavirüslü vakalar olabilir. O yüzden rakamlar, mevcut rakamlardan daha yüksek olabilir. Bu, mevcut koronavirüs vakalarının kayda girmediği anlamına gelmiyor. Kişilerin aşı yaptırdıkları, hafif geçirdikleri için koronavirüse yakalandıklarının farkında olmadıkları, koronavirüs geçiriyor olsalar bile hastaneye gelmeye ihtiyaç hissetmedikleri anlamına geliyor. Bir yandan sevindirici bir gelişme, sonuçta insanlar ağır hastalık geçirmiyor. Diğer yandan da hastalıkla ilgili insanların bilgi düzeyi yüksek, en önemlisi aşılama yüksek, aşı olduğu için insanlar hafif geçiriyor."