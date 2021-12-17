Koronavirüs Türkiyenin 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Ani vaka artışları yaşanmadı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ani vaka artışları yaşanmadı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozunun erken uygulanmaya başlamasıyla birlikte vaka sayısında ani bir artış yaşanmadığını belirterek, "3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" dedi. İşte 17 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ani vaka artışları yaşanmadı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 141 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"ISRARLA ÖNERİYORUZ"

Günlük vaka tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.

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