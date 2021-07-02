Koronavirüs Türkiyenin 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden 5 bin altına geriledi
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 5 bin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Buna göre, vaka sayıları bir kez daha 5 binin altına geriledi. İşte 2 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 5 bin altına geriledi
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 891 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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