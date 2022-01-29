Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Dün görülen iki yılın en yüksek günlük vakası bugün rekor tazeledi. 94 bin 783 vakanın görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı." dedi. İşte 29 Ocak vaka ve vefat sayıları...

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