Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiğini, 94 bin 783 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Bakan Koca: Virüs eski gücünde değil
Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu