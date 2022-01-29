Koronavirüs Türkiyenin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı rekor tazeledi
TÜRKİYE

Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Dün görülen iki yılın en yüksek günlük vakası bugün rekor tazeledi. 94 bin 783 vakanın görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı." dedi. İşte 29 Ocak vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı rekor tazeledi
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiğini, 94 bin 783 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bakan Koca: Virüs eski gücünde değil

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

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