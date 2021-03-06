Koronavirüs Türkiyenin 6 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında tırmanış sürüyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında tırmanış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 770 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.