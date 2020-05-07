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Koronavirüs Zonguldakta karantina süresi sona eren 360 kişi memleketlerine uğurlandı
TÜRKİYE

Zonguldak'ta karantina süresi sona eren 360 kişi memleketlerine uğurlandı

Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan Zonguldak'a getirilen 360 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, "Devletimizin büyüklüğünü burada vatandaşlarımız tam manasıyla hissetmiş oldular" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk vatandaşları uğurlandı.
AA
Türk vatandaşları uğurlandı.
Türk vatandaşları uğurlandı.
AA
Türk vatandaşları uğurlandı.
Türk vatandaşları uğurlandı.
AA
Türk vatandaşları uğurlandı.

Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan Zonguldak'a getirilen 360 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan getirilerek 23 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Zonguldak'taki yurda yerleştirilen 360 kişinin 14 günlük gözetim süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslere binerek alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Türk vatandaşları uğurlandı.

360 Türk vatandaşı uğurlandı

Öte yandan karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, yaptığı açıklamada, 360 Türk vatandaşını güzel bir şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk vatandaşları uğurlandı.

Vatandaşlarla 14 günlük karantina süresince yakından ilgilendiklerini belirten Yüksel, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bazı arkadaşlarımızın gözyaşı döktüklerini gördük. Devletimizin büyüklüğünü burada vatandaşlarımız tam manasıyla hissetmiş oldular. Türk Kızılay ve AFAD ile koordinasyon sürecini çok iyi bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün itibarıyla kentimizi güzel bir şekilde anmaları için Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte kendilerine fidan hediye ettik."
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