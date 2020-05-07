Zonguldak'ta karantina süresi sona eren 360 kişi memleketlerine uğurlandı

Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan Zonguldak'a getirilen 360 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan getirilerek 23 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Zonguldak'taki yurda yerleştirilen 360 kişinin 14 günlük gözetim süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslere binerek alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Türk vatandaşları uğurlandı.

360 Türk vatandaşı uğurlandı

Öte yandan karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, yaptığı açıklamada, 360 Türk vatandaşını güzel bir şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk vatandaşları uğurlandı.

Vatandaşlarla 14 günlük karantina süresince yakından ilgilendiklerini belirten Yüksel, şu şekilde açıklamada bulundu: