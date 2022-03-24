Söz konusu desteğin alınması için gerekli şartların eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. Ancak başvuru şartlarını yerine getiren kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Verilen destek sayesinde işletmeler farklı alanlarda duydukları ihtiyacı daha kolay karşılamaktadır. Pazarlama stratejisi bunlardan bir tanesidir. KOSGEB gönüllü uzmanlık desteği sayesinde işletmeler rahat bir nefes alıyor.

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteği nedir?

KOSGEB tarafından görevlendirilecek uzmanlar en çok 15 gün süre destek verebilir. Bu süre aşılamaz. Bu destekle verilen hibe miktarı en çok 2 bin 500 Tl olabilir. Destek kapsamında kişilere konaklama giderleri de verilebilir. Konaklama gideri sadece geceyi kapsar. Gönüllü uzmanların verilmesi gereken destek süresini aşması halinde, destek alan kişilerden verilen destek geri çekilir. Uzmanla işletme sahibi kişinin arasında akrabalık bulunmaması gerekir. Akrabalık tespit edilmesi halinde kişiye uzman giderleri için destek ödemesi verilmemektedir. KOSGEB tarafından değerlendirilecek olan uzmanların destek görev süresinin hizmet öncesinde belirlenmesi gerekir.

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteği şartları nelerdir?

Başvuru yapan kişinin en az 18 yaşında olması gerekir. Başvuru yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Yabancı uyruklular için destek verilmemektedir. KOSGEB uygulamalı girişimcilik dersinin hepsine girilmesi gerekir. Kişi dersleri tamamladıktan sonra uygulamalı girişimcilik dersi sertifikasına sahip olur. İş kurma danışmanlık eğitimi alındıysa bu eğitim de sertifika yerine geçecektir. Uygulamalı ders online ortamda alınıyorsa 32 saatin tamamlanması gerekir. Üniversite genç girişimci geliştirme programına katılan kişiler de bu destekten faydalanabilir. KOSGEB desteği almak isteyen bireylerin mutlaka KOSGEB beyannamesi doldurması gerekir. İş yeri kurulmasından sonra mutlaka KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak gerekir.

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteği nerelerde verilir?

Kredi faiz desteği, Girişimciliği geliştirme destek programı, Stratejik ürün destek programı, İş birliği destek programı, KOSGEB laboratuvar hizmetleri, KOBİ Teknoloji Ürün Yatırım destek programı, Araştırma Kobi gelişim destek programı, Stratejik ürün destek programı, Endüstriyel uygulama destek programı, Teknolojik ürün tanıtım ve pazarlama destek programı, KOBİGEL, Tematik proje destek programı, Uluslararası kuluçka merkezi ve hızlandırıcı destek programı desteklerinden faydalanmak mümkündür.

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteği nasıl alınır?

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteği almak isteyen kişilerin şartları eksiksiz yerine getirmesi gerekir. Uzmanlık formu doldurulmalıdır. Formda beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu belirtmiş oluyorsunuz. KOSGEB desteği için başvuru yapmadan önce KOSGEB veri tabanında kayıtlı olunması gerektiğini unutmamak gerekir. KOBİ sahibi tarafından mutlaka harcamalar için fatura ya da dekont da belirtilmesi gerekir. Bu belgeler için en iyisi kredi kartı ile harcama yapılması olacaktır. Nakit harcama yapmak yerine kart kullanmayı tercih edin.

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