Kosta Rika – Almanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubunda yer alan Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika – Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kosta Rika – Almanya maçı

Kosta Rika - Almanya maçı ne zaman saat kaçta?

Kosta Rika - Almanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

Kosta Rika - Almanya maçı hangi kanalda?

Kosta Rika - Almanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Kosta Rika - Almanya maçı muhtemel ilk 11’ler

Kosta Rika:

Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras

Almanya:

Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmişti. Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini almıştı.

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