Özgün Kosta Rika - Almanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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Kosta Rika – Almanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Kosta Rika ile Almanya Katar’da kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etmişti. Almanya ile Kosta Rika maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Peki Kosta Rika – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kosta Rika – Almanya muhtemel ilk 11'ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kosta Rika – Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Kosta Rika – Almanya muhtemel 11
Kosta Rika Almanla maçı kaç kaçta?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubunda yer alan Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika – Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kosta Rika – Almanya maçı
Kosta Rika – Almanya maçı

Kosta Rika - Almanya maçı ne zaman saat kaçta?

Kosta Rika - Almanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

Kosta Rika - Almanya maçı hangi kanalda?

Kosta Rika - Almanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Kosta Rika - Almanya maçı muhtemel ilk 11’ler

Kosta Rika:

  1. Navas;
  2. Fuller,
  3. Duarte,
  4. Vargas,
  5. Watson,
  6. Oviedo;
  7. Torres,
  8. Borges,
  9. Tejeda,
  10. Campbell;
  11. Contreras

Almanya:

  1. Neuer;
  2. Klostermann,
  3. Sule,
  4. Rudiger,
  5. Raum;
  6. Kimmich,
  7. Gundogan;
  8. Gnabry,
  9. Musiala,
  10. Sane;
  11. Fullkrug

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmişti. Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini almıştı.

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