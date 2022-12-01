Kosta Rika – Almanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubunda yer alan Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika – Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Kosta Rika - Almanya maçı ne zaman saat kaçta?
Kosta Rika - Almanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
Kosta Rika - Almanya maçı hangi kanalda?
Kosta Rika - Almanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Kosta Rika - Almanya maçı muhtemel ilk 11’ler
Kosta Rika:
- Navas;
- Fuller,
- Duarte,
- Vargas,
- Watson,
- Oviedo;
- Torres,
- Borges,
- Tejeda,
- Campbell;
- Contreras
Almanya:
- Neuer;
- Klostermann,
- Sule,
- Rudiger,
- Raum;
- Kimmich,
- Gundogan;
- Gnabry,
- Musiala,
- Sane;
- Fullkrug
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmişti. Kosta Rika, E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kosta Rika, ilk galibiyetini almıştı.