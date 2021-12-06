Özgün KPSS 2022 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri
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KPSS 2022 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı için hazırlıklar sürüyor. Her yıl memur olmak için binlerce adayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS başvuru tarihleri ve KPSS sınav tarihleri ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri...
sınav

2022 KPSS ne zaman, tarihleri belli oldu mu? ÖSYM, KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihlerini açıklandı mı?

KPSS 2022 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar.

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