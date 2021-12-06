KPSS 2022 ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri... ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı için hazırlıklar sürüyor. Her yıl memur olmak için binlerce adayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS başvuru tarihleri ve KPSS sınav tarihleri ne zaman?

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