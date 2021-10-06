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KPSS Ortaöğretim 2022 sınav tarihi belli oldu mu?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavının ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayacağı oturumunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 KPSS ortaöğretim sınav tarihini ve başvurunu tarihini açıkladı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KPSS Ortaöğretim 2022 sınav tarihi belli oldu mu?
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ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan sınav takvimine göre ortaöğretim KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 yılınında geride bırakılan KPSS sınavlarının ardından 2022 yılında sınava girecek adaylar sınav tarihlerini araştırıyor.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle ÖSYM'den gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS ortaöğretim sınavına lise eğitimini tamamlayan kişiler girebilir. Bununla birlikte üniversite eğitimine devam eden öğrenciler (üüniversite eğitimini tamamlamamış olması şartıyla) de KPSS ortaöğretim sınavına girebiliyor.

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