ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme 1,5 saat sürdü. İki liderden kritik görüşmede ilk mesajlar geldi. Akkuyu'nun çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu tahıl naklinde İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz. Rusya, tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere gönderme konusunda kararlıyız'' açıklamasında bulundu. Putin, ''Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. Gaz tedariklerinde Türkiye en güvenli bölge. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Türkakım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik'' dedi.