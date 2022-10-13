ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS lise-ortaöğretim sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
ÖSYM 2022 KPSS takvimi
- 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 18 Eylül’de tamamlandı. 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde, KPSS önlisans sınavı ise 9 Ekim’de yapıldı. KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar sınava başvuruları 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yaptı. KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde tamamlandı.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
- ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS 2022 ortaöğretim sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?
KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.
KPSS sınav yerleri nereden sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
- KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ