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KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans taban puanları 2022

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 yerleştirme işlemlerini tamamladı. KPSS 2021/2 yerleştirme sonuçlarının ardından KPSS taban puanları araştırılmaya başlandı. KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla beraber taban puanlar açıklandı. İşte KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans taban puanları 2022 haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans taban puanları 2022
kpss 2022

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ön lisans, lisans ve ortaöğretim taban puanları merak ediliyor.

KPSS taban puanları ile ilgili bilgiler netleşti. KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla beraber taban puanlar açıklandı. İşte KPSS taban puanları 2021/2...

KPSS 2022 TABAN PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2022

KPSS-2021/2 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI 2022

KPSS-2021/2 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022

KPSS-2021/2 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2021/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tarafından yapılan açıklamada "22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

ÖSYM KPSS 2021/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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