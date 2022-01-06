KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans taban puanları 2022

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ön lisans, lisans ve ortaöğretim taban puanları merak ediliyor.

KPSS taban puanları ile ilgili bilgiler netleşti. KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla beraber taban puanlar açıklandı. İşte KPSS taban puanları 2021/2...

KPSS 2022 TABAN PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2022

KPSS-2021/2 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI 2022

KPSS-2021/2 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022

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KPSS-2021/2 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2021/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tarafından yapılan açıklamada "22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

ÖSYM KPSS 2021/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ