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KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS 2023/1 tercihleri kapsamında adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının bazı pozisyonlarına atama için tercihte bulunmuşlardı. KPSS puanları ile ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10:12 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS

KPSS

KPSS tercih işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından alınan KPSS tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/1 tercihleri ile ilgili son güncel durum haberimizde...

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. KPSS 2023/1 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ÖSYM tarafından kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS 2023/1 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.



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