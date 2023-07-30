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KPSS Lisans Alan Bilgisi Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı (1., 2., 3. oturum)

ÖSYM, saat 10.15’te başlayan KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler) sınavı dün gerçekleştirildi. Alan bilgisi sınavı bugün tamamlanacak. 2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek. 3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek. 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusu merak konusu. 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının % 10’u erişime açılacak. İşte, ÖSYM 2023 KPSS lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde.

08:29 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

KPSS Alan Bilgisi sınavı
, lisans düzeyinde öğrenim görmüş adayların kamu kurumlarına atanmak için girmesi gereken bir sınavdır. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan Temel Soru Kitapçığı ile birlikte, adayların lisans aldıkları alana göre belirlenen KPSS Alan Bilgisi testlerinden oluşur. Alan Bilgisi testleri, adayların lisans programlarında aldıkları derslere ve konulara dayanmaktadır.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı tamamlandı

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu
(kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulandı. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erdi.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu
(hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulandı. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erdi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (işletme, muhasebe, istatistik) saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumu
na (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

2023-KPSS ala bilgisi sınavı (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru sayısı kaç?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek

KPSS lisans alan bilgisi (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

ÖSYM sınav soruları ve cevap anahtarı, KPSS lisans sınavı sonlandıktan sonra genellikle aynı gün içerisinde yayınlanıyor. 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı temel soru kitapçığı- cevap anahtarının yüzde 10’u sınavın bitmesinin ardından erişime açılacak.

2022-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)
Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)
Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)
KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?

‘2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusu ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında 3. oturumlu gerçekleştirilecek sınav öncesinde merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım sağlayacak. Her oturumda 120 soru ve 150 dakika verilirken işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak 3. oturumda adaylara 160 dakika verilecek. Bu kapsamda şimdiden KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

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#İktisat
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#İşletme
#Muhasebe
2 saat önce
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