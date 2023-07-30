2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
KPSS Alan Bilgisi sınavı
, lisans düzeyinde öğrenim görmüş adayların kamu kurumlarına atanmak için girmesi gereken bir sınavdır. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan Temel Soru Kitapçığı ile birlikte, adayların lisans aldıkları alana göre belirlenen KPSS Alan Bilgisi testlerinden oluşur. Alan Bilgisi testleri, adayların lisans programlarında aldıkları derslere ve konulara dayanmaktadır.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı tamamlandı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı tamamlandı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu
(kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulandı. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erdi.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu
(hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulandı. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erdi.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (işletme, muhasebe, istatistik) saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (işletme, muhasebe, istatistik) saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumu
na (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulandı. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erdi. KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından saat 10.15'te başlayan üçüncü oturumu da tamamlandı. Adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi. Sınav sonuçları, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS lisans alan bilgisi (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
KPSS lisans alan bilgisi (1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2023 ÖSYM sayfasından paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. İşte
ÖSYM 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı
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2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
2023-KPSS A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum, ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)
Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)
Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)
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1 saat önce