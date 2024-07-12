KPSS sınav maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 14 Temmuz Pazar günü Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı sonrası adaylar alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına girecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Ardından Alan Bilgisi oturumu gerçekleştirilecek. Peki, KPSS lisans oturumları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisioturum tarihleri ve saatleri...