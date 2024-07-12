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KPSS lisans sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS 2024 KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri giriş belgesi sorgulama

2024 KPSS sınav yerleri nasıl görüntülenir, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. Peki, KPSS Lisans sınavı giriş belgeleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS 2024 KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri giriş belgesi sorgulama ekranı

15:14 - 12/07/2024 الجمعة
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den konuya ilişkin şu açıklama geldi:

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı için ÖSYM AİS'te T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmanız gerekiyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturumda gerçekleşecek.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



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