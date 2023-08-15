KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç erkanı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar tamamlandı. KPSS sınavında 183 bin 252 aday yarıştı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor. İşte, 2023 Lisans KPSS sonuç açıklanma tarihi...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?
29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u erişime açıldı.
KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak?
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.