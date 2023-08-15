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KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM KPSS sonuç tarihi...

KPSS lisans-öğretmenlik alan bilgisi testi sonuçları merak konusu. ÖSYM 2023 KPSS ÖABT sonuç sorgulaması adayların gündeminde. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) oturumu sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.

13:39 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç erkanı!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç erkanı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar tamamlandı. KPSS sınavında 183 bin 252 aday yarıştı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor. İşte, 2023 Lisans KPSS sonuç açıklanma tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi,
ÖABT sınav sonuçları
25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u erişime açıldı.

KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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