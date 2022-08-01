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KPSS soruları ve cevapları açıklandı! 2022 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları

KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı, ilk oturumun sona ermesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Başvuruları 24 Mayıs ile 6 Haziran günleri arasından alınan Kamu Personel Seçme Sınavı, 31 Temmuz Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dda dahil olmak üzere toplamda 104 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılan milyonlarca aday KPSS sınav soru ve cevaplarını merak ediyor. KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlandı. İşte 20222 KPSS soru ve cevap kitapçıkları!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS lisans sınav soruları ve cevapları 2022: KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri ÖSYM PDF İNDİR!
KPSS soru ve cevap anahtarı

KPSS 2022 lisans iki oturumu da sona erdi. Genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri testini çözenlerin kafalarında birtakım soru işaretleri yer alırken art arda "KPSS lisans (genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri) soruları ve cevapları yayımlandı

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

2022 KPSS SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" ifadelerine yer verildi.

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