KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Önlisans soruları ve cevap anahtarı tarihi merak ediliyor. Sınav sonrası memur adayları "KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak edilirken oturumun soru kitapçığı yayınlandı.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2022

Sınav soruları ve cevap anahtarı, KPSS Ön lisans sınavı sonlandıktan sonra genellikle aynı gün içerisinde yayınlanıyor. ÖSYM'den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.