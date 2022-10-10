Özgün KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖZGÜN HABERLER

KPSS ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS Önlisans Sınavı temek soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.ÖSYM'den sınav sonrası beklenen duyuru geldi. KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. İşte, ÖSYM 2022 KPSS Ön Lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ekranı PDF indirme linki haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS Ön Lisans temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF İNDİR | 2022 ÖSYM KPSS ön lisans soruları
KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı

KPSS Önlisans soruları ve cevap anahtarı tarihi merak ediliyor. Sınav sonrası memur adayları "KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak edilirken oturumun soru kitapçığı yayınlandı.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2022

Sınav soruları ve cevap anahtarı, KPSS Ön lisans sınavı sonlandıktan sonra genellikle aynı gün içerisinde yayınlanıyor. ÖSYM'den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖZGÜN
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Kızıldeniz'den geldi: Keşif dalışında ilk defa görüldü.
Kievde art arda patlamalar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

​Zelenskiy'den saldırı sonrası ilk açıklama: Sığınaklardan çıkmayın.

​Ağustos'ta işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 oldu.

MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a operasyon.

​PKK yandaşları 'polis şiddeti' diye yaymıştı.

​Uçakların teslimatı durdurulmuştu

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.