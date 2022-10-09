Özgün KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? KPSS önlisans sınav süresi 2022
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KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? KPSS önlisans sınav süresi 2022:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki KPSS lisans saat kaçta bitiyor? İşte KPSS önlisans sınav süresi 2022.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS önlisans sınavı saat kaçta bitiyor? 2022 KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek?
KPSS önlisans sınavı saat kaçta bitiyor?

KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleşiyor. Bugün yani 9 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayan KPSS Önlisans oturumuna giren kamu personeli adayları ve sınav salonları dışında bekleyenler merak içerisinde "KPSS Önlisans saat kaçta bitecek? 2022 KPSS kaç dakika sürecek?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte saat 10.15'te başlayan KPSS Önlisans sınavı süresi ve bitiş saati...

KPSS Önlisans sınavı saat kaçta başladı?

2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başladı.

KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, ön lisans sınavı saat kaçta bitecek?

150 dakika süredek sınav saat 12.45'te sona erecek.

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS önlisans genel yetenek soru sayısı

  • Türkçe: 30 Soru
  • Matemati ve Geometri: 30 Soru

KPSS önlisans genel kültür soru sayısı

  1. Tarih: 27 Soru
  2. Coğrafya: 18 Soru
  3. Vatandaşlık: 9 Soru
  4. Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları 3 Kasım tarihinde https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.

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