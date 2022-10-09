KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS Genel yetenek genel kültür sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı

ÖSYM KPSS önlisans sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? sorusu bir hayli araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

2022 KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

Adaylar sınav sonrasında KPSS ön lisans puanlarını hesaplamak ve sorulara verdikleri yanıtları kontrol etmek amacıyla ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığının açıklanma tarihini araştırıyor. ÖSYM’nin sınavın sona ermesinin ardından 2022 KPSS ön lisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10’nun aynı gün içerisinde açıklaması bekleniyor. ÖSYM tarafından KPSS önlisans soru ve cevapları açıklanır açıklanmaz sorular ve cevap anahtarları burada yer alacaktır.

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KPSS ÖNLİSANS COĞRAFYA CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS VATANDAŞLIK CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS GÜNCEL BİLGİLER CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS MATEMATİK CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS ÖNLİSANS TARİH CEVAP ANAHTARI

Sonuçlar burada olacak.

KPSS 2022 önlisans soru ve cevap anahtarı için tıklayın

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Ön lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı. Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.