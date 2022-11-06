KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? sorusu bir hayli araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu bugün yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

2022 KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

Adaylar sınav sonrasında KPSS ortaöğretim puanlarını hesaplamak ve sorulara verdikleri yanıtları kontrol etmek amacıyla ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığının açıklanmasını bekleyecek. ÖSYM’nin sınavın sona ermesinin ardından 2022 KPSS ortaöğretim Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açması bekleniyor.

2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS ortaöğretim sınav puanı nasıl hesaplanacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı, 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.