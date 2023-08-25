Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, aday işlemleri sayfası üzerinden aldıkları puanı inceleyen memur adayları, P94 puan türü ile hangi meslekleri tercih edebileceklerini sorgulamaya başladı. Peki, KPSS P94 nedir, nereye atama olur? İşte detaylar.

KPSS P94 NEDİR?

KPSS P94 puan türü sadece ortaöğretim sonuçlarında yer alır. KPSS’ye giren adaylar yaptıkları netleri KPSS P94 puan türünde görebilirler. Sınava giren kamu adayların standart sapmaya göre baz alınan netleri KPSS P94 puanı ile hesaplanmaktadır.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ NE İŞE YARAR?

Ortaöğretim KPSS’ye giren adayların sonuç belgesinde çeşitli puan türleri bulunur. KPSS P94 puan türü de yer alır. Bu puan türü üzerinden bazı kamu kuruluşları alım yaparlar. Bu puan türünü kullanan adaylar ilgili kuruluşlara başvuru yapabilirler.

HANGİ KURUMLAR P94 İLE ALIM YAPAR?

Ortaöğretim mezunları KPSS'ye girerler. Buradan aldıkları puanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanabilirler. KPSS'ye katılan ortaöğretim mezunu adayları için bu puan iki yıl geçerlidir. Lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar KPSS'den puan alırlar.

Adaylar bu puanlar arasında KPSS P94 puan türüyle atama yapılacak olan yerlere başvuru yapabilirler. Merkezi atamalarda memur alımları için bölüm şartları yer almaktadır. Tercihler bu şartlara göre yapılır. KPSS P94 puanıyla başvuru yapılacak bazı kurumlar şunlardır:

- Üniversiteler

- Enstitüler

- Bakanlıklar

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- SGK Başkanlığı

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- DSİ Genel Müdürlüğü

- Devlet Su İşleri Müdürlüğü

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

- TÜİK Başkanlığı







