KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumları Eylül ayında yapılacak. Sınavlara katılacak adaylar başvuru sürecine Haziran ayı sonunda başlayacak. KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025’te, Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 23-24 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ekim 2025’te açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Takvimde yer alan detaylara göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl yalnızca lisans mezunları için uygulanacak. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar ise 2026 KPSS’yi bekleyecek.
2025 KPSS NE ZAMAN?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.
AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?
AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.