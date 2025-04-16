KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Takvimde yer alan detaylara göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl yalnızca lisans mezunları için uygulanacak. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar ise 2026 KPSS’yi bekleyecek.

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.