|
Özgün

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS KPSS 2024 sınav giriş bilgileri görüntüleme ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS Lisans oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. KPSS Lisans sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerleri ve oturum bilgileri ÖSYM AİS ekranında yayınlandı. İşte 2024 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

08:49 - 5/07/2024 جمعہ
Yeni Şafak
KPSS
KPSS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.Adaylar, KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınav salonları belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini 04 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

HER OTURUM İÇİN AYRI GİRİŞ BELGESİ OLACAK

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.



#kpss
#KPSS Sınav Giriş Yerleri
#ösym
#ais
#kpss sınav yeri sorgulama
1 گھنٹہ واپس
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 5 Temmuz cuma namazı saatleri