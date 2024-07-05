Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.Adaylar, KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınav salonları belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini 04 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

HER OTURUM İÇİN AYRI GİRİŞ BELGESİ OLACAK

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.







