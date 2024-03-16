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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı faiz oranlarında değişiklik!

TCMB, ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltti.

09:01 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:02 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kredi kartı hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı değişti
Kredi kartı hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı değişti

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

BANKALARIN TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

#Kredi kartı faiz oranları
#Resmi Gazete
#Kredi kartı nakit avans
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