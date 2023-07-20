Kredi kartı faiz tavanı yüzde kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizi 250 baz puanlık artış kararı sonrası kredi kartı ve KMH faiz tavanı da yükseliş gösterdi. Peki kredi kartı faiz tavanı yüzde kaç oldu? İşte detaylar.
KREDİ KARTI FAİZ TAVANI YÜZDE KAÇ OLDU? TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ? 2023
Politika faizinin 250 baz puanlık artışından sonra kredi kartı ve KMH faiz tavanı da yükseldi. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkacak. Ticari krediler için tavanlar ise 37,8’e yükseldi.
1 Ağustos itibarıyla, kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91'den yüzde 2,13'e yükseltildi. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olarak belirlendi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararı açıklandı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.
TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.