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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili flaş karar!

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak. Dönüşüm kuru üzerinden çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

10:44 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kur korumalı mevduat

Kur korumalı mevduat

Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı. Şirketlere KKM'de vergi istisnasının süresi uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumların 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.



#Kur korumalı
#resmi gazete
#vergi istisnası
1 saat önce
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili flaş karar!
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