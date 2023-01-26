Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek. Peki sözleşmeliye kadro yasasından neler var? Kamuda çalışan sözleşmeli kadro başvurusu ne zaman? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar.