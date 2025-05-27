Yaklaşık 16 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri için artık az bir süre kaldı. 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiye tutarı olan 4 bin TL'lik ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.





EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu sene Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 6 Haziran cuma günü idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor.





Buna göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emekli tahsis numarasına göre 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm emeklilerinin ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.

İKRAMİYE MİKTARI HERKES İÇİN AYNI MI?