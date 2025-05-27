Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi açıklamalarında. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin hesaplara ne zaman geçeceği de gündemde öne çıkan konular arasında ilk sıralarda yer aldı. Milyonlarca SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı emeklisi 4 bin TL olan ikramiyelerin banka hesaplarına hangi tarihlerde yatacağını sorguluyor. İşte 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiye tutarlarının yatacağı tarihler.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri için artık az bir süre kaldı. 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiye tutarı olan 4 bin TL'lik ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu sene Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 6 Haziran cuma günü idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor.
Buna göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emekli tahsis numarasına göre 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm emeklilerinin ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.
İKRAMİYE MİKTARI HERKES İÇİN AYNI MI?
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi maaş fark etmeksizin 4 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak dul, yetim ve maluliyet maaşı alanlar ikramiyeyi hisseleri oranında alacak. Örneğin maaşın yüzde 75’ini alan hak sahibi 3 bin TL, yüzde 50’sini alan kişi ise 2 bin TL ikramiye alacak.