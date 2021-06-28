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Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şimdiden bazı vatandaşlar tarafından "Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? sorusuna yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?" sorusuna yanıt şöyle:

  • "Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).
  • Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâi‘, V, 81; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 164)."

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  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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