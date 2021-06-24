Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi? Diyanetin yanıtı haberimizde.