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DİNİ BİLGİLER

Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi? Diyanetin yanıtı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi? sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Kurbanlık hayvan, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartıyla alınıp-satılabilir. Ayrıca, toplumda herhangi bir aldatma, kargaşa ve ihtilafa yol açmayan yaygın bir uygulama varsa, kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın karkas halindeki kilo birim fiyatı önceden belirlenmek şartıyla, kesildikten sonra tartılarak parasının ödenmesi yoluyla da satılabilir. Ancak bu şekildeki satışın geçerli olması için kesimden önce taraflar arasında akdin tamamlanması gerekir. Ayrıca kurbanın kelle, paça ve sakatat gibi bazı yerlerinin satıcıda kalması şart koşulmamalıdır."

Kurban Bayramı ne zaman?

  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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