Kuruluş Osman 108. Bölüm Fragmanı İzle

Her hafta çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği bölüm reyting rekorları kırdı.
KURULUŞ OSMAN 107. BÖLÜM İZLE
Kuruluş Osman 107. Bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.
KURULUŞ OSMAN 108 .BÖLÜM FRAGMAN
Kuruluş Osman 108. Bölüm fragmanı için TIKLAYIN.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
- Burak Özçivit (Osman Bey),
- Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
- Seda Yıldız (Edebalı),
- Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
- Özge Törer (Bala Hatun),
- Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
- Çağrı Şensoy (Cerkutay),
- Yiğit Uçan (Boran),
- Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
- Nihat Altınkaya (Olof),
- İpek Karapınar (Frigg),
- Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
- Berk Erçer (Konur),
- Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
- Kaan Yalçın (Öktem),
- Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
- Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
- Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
- Taha Baran Özbek (Aktemur),
- Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
- Fatih Ayhan (Baysungur),
- Burak Alp Yenilmez (Kutan),
- Miray Akay (Alçiçek),
- Caner Nalbantoğlu (Dan),
- Aybars Kartal Özson (Orhan),
- Yaman Balcı (Alaeddin),
- Cemre Demircan (Fatma),
- Noyan Üzer (Frodi)