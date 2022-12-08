Özgün Kuruluş Osman 108 Bölüm Fragmanı İzle
ÖZGÜN HABERLER

Kuruluş Osman 108. Bölüm Fragmanı İzle

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın 107. Bölümü dün akşam yayınlandı. Nefes kesen bölümde ‘‘İsmihan Sultan Konur Alp'i yanına mı çekiyor?, İsmihan Sultan'la köprüleri atan Osman Bey'in hamlesi ne olacak?, Osman Bey, Turgut Bey'den İnegöl'ü geri alacak mı?’’ gibi soruların cevapları yanıtlanmış oldu. Kuruluş Osman dizisinin 107. bölümü yani son bölümü tek parça full izlemek ve 108. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 107. Bölüm İzle (TEK PARÇA FULL)
Kuruluş Osman 107. Bölüm

Her hafta çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği bölüm reyting rekorları kırdı.

KURULUŞ OSMAN 107. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 107. Bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN 108 .BÖLÜM FRAGMAN

Kuruluş Osman 108. Bölüm fragmanı için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

  • Burak Özçivit (Osman Bey),
  • Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  • Seda Yıldız (Edebalı),
  • Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  • Özge Törer (Bala Hatun),
  • Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  • Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  • Yiğit Uçan (Boran),
  • Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  • Nihat Altınkaya (Olof),
  • İpek Karapınar (Frigg),
  • Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  • Berk Erçer (Konur),
  • Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  • Kaan Yalçın (Öktem),
  • Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  • Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  • Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  • Taha Baran Özbek (Aktemur),
  • Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  • Fatih Ayhan (Baysungur),
  • Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  • Miray Akay (Alçiçek),
  • Caner Nalbantoğlu (Dan),
  • Aybars Kartal Özson (Orhan),
  • Yaman Balcı (Alaeddin),
  • Cemre Demircan (Fatma),
  • Noyan Üzer (Frodi)
Takvim belli oldu

Takvim belli oldu

​TOKİ projesinde dördüncü etap kuraları 7 ilde çekilecek.
Yapmayan kullanamayacak

Yapmayan kullanamayacak

​İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor.
EYTde yaş sınırı olacak mı?

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.
'Memnuniyet verici seviyede olacak'

'Memnuniyet verici seviyede olacak'

​Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.