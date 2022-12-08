Kuruluş Osman 108. Bölüm Fragmanı İzle ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın 107. Bölümü dün akşam yayınlandı. Nefes kesen bölümde ‘‘İsmihan Sultan Konur Alp'i yanına mı çekiyor?, İsmihan Sultan'la köprüleri atan Osman Bey'in hamlesi ne olacak?, Osman Bey, Turgut Bey'den İnegöl'ü geri alacak mı?’’ gibi soruların cevapları yanıtlanmış oldu. Kuruluş Osman dizisinin 107. bölümü yani son bölümü tek parça full izlemek ve 108. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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