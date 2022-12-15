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Kuruluş Osman 109. Bölüm Fragman

ATV ekranlarından her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 108. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi severlerin merakla beklediği son bölümde Osman Bey’in kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacağı ve İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresi olan Sultan Mesut’u tahta geçirme hamlesi konuları ele alındı. Kuruluş Osman’ın 108. bölümünü tek parça full izlemek ve 109. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 108. Bölüm Tek Parça Full İzle
Kuruluş Osman 108. bölüm

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 108. bölümü dün akşam yayınlandı. Tarih temalı dizi tutkunlarının merakla beklediği bölüm yine reyting rekorları kırdı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin son bölümüne ve 109. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 108. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Kuruluş Osman 108. bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN 109. FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

  • Burak Özçivit (Osman Bey),
  • Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  • Seda Yıldız (Edebalı),
  • Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  • Özge Törer (Bala Hatun),
  • Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  • Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  • Yiğit Uçan (Boran),
  • Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  • Nihat Altınkaya (Olof),
  • İpek Karapınar (Frigg),
  • Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  • Berk Erçer (Konur),
  • Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  • Kaan Yalçın (Öktem),
  • Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  • Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  • Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  • Taha Baran Özbek (Aktemur),
  • Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  • Fatih Ayhan (Baysungur),
  • Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  • Miray Akay (Alçiçek),
  • Caner Nalbantoğlu (Dan),
  • Aybars Kartal Özson (Orhan),
  • Yaman Balcı (Alaeddin),
  • Cemre Demircan (Fatma),
  • Noyan Üzer (Frodi)

Kuruluş Osman 108. Bölüm Fragmanı İzle
ÖZGÜN
Kuruluş Osman 108. Bölüm Fragmanı İzle
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