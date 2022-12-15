Kuruluş Osman 109. Bölüm Fragman ATV ekranlarından her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 108. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi severlerin merakla beklediği son bölümde Osman Bey’in kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacağı ve İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresi olan Sultan Mesut’u tahta geçirme hamlesi konuları ele alındı. Kuruluş Osman’ın 108. bölümünü tek parça full izlemek ve 109. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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