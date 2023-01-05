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Kuruluş Osman 112. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 111. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanan dizisinin bu haftaki bölümünde Bala Hatun İsmihan Sultan’ın oynadığı oyunla zindana düşmektedir. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarmak için harekete geçmektedir. Öte yandan Söğüt’te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Kuruluş Osman 111. bölümü tek parça full izlemek ve 112. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 111. Bölüm Tek Parça Full (ATV İZLE)
Kuruluş Osman 112. Bölüm

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın son bölümü dün akşam yayınlandı. İzleyicilerin büyük heyecana konuk olduğu son bölümde Osman Bey Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarmaya çalışmaktadır.

KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Kuruluş Osman 111. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM FRAGMAN

  • Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey),

Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),

Seda Yıldız (Edebalı),

Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),

Özge Törer (Bala Hatun),

Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),

Çağrı Şensoy (Cerkutay),

Yiğit Uçan (Boran),

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),

Nihat Altınkaya (Olof),

İpek Karapınar (Frigg),

Emin Gürsoy (Kumral Abdal),

Berk Erçer (Konur),

Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),

Kaan Yalçın (Öktem),

Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),

Abidin Yerebakan (Akça Derviş),

Açelya Özcan (Ayşe Hatun),

Taha Baran Özbek (Aktemur),

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),

Fatih Ayhan (Baysungur),

Burak Alp Yenilmez (Kutan),

Miray Akay (Alçiçek),

Caner Nalbantoğlu (Dan),

Aybars Kartal Özson (Orhan),

Yaman Balcı (Alaeddin),

Cemre Demircan (Fatma),

Noyan Üzer (Frodi)

Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragman
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Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragman
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