Kuruluş Osman 112. Bölüm Fragmanı ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 111. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her çarşamba saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanan dizisinin bu haftaki bölümünde Bala Hatun İsmihan Sultan’ın oynadığı oyunla zindana düşmektedir. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı’yı kurtarmak için harekete geçmektedir. Öte yandan Söğüt’te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Kuruluş Osman 111. bölümü tek parça full izlemek ve 112. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

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