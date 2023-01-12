Özgün Kuruluş Osman 113 Bölüm Fragmanı
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Kuruluş Osman 113. Bölüm Fragmanı

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 112. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her hafta çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını vermektedir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır? Öte yandan İsmihan Sultan Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir? Kuruluş Osman 112. bölümü full izlemek ve 113. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 112. Bölüm Full HD (ATV İZLE)
Kuruluş Osman 112. Bölüm

ATV ekranlarından her çarşamba saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 112. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümüne ve 113. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM FULL HD

  • Kuruluş Osman 112. bölümü full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey),

Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),

Seda Yıldız (Edebalı),

Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),

Özge Törer (Bala Hatun),

Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),

Çağrı Şensoy (Cerkutay),

Yiğit Uçan (Boran),

Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),

Nihat Altınkaya (Olof),

İpek Karapınar (Frigg),

Emin Gürsoy (Kumral Abdal),

Berk Erçer (Konur),

Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),

Kaan Yalçın (Öktem),

Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),

Abidin Yerebakan (Akça Derviş),

Açelya Özcan (Ayşe Hatun),

Taha Baran Özbek (Aktemur),

Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),

Fatih Ayhan (Baysungur),

Burak Alp Yenilmez (Kutan),

Miray Akay (Alçiçek),

Caner Nalbantoğlu (Dan),

Aybars Kartal Özson (Orhan),

Yaman Balcı (Alaeddin),

Cemre Demircan (Fatma),

Noyan Üzer (Frodi).

Kuruluş Osman 112. Bölüm Fragmanı
ÖZGÜN
Kuruluş Osman 112. Bölüm Fragmanı
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