Kuruluş Osman 113. Bölüm Fragmanı ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 112. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her hafta çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını vermektedir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır? Öte yandan İsmihan Sultan Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir? Kuruluş Osman 112. bölümü full izlemek ve 113. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

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