Kuruluş Osman 113. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarından her çarşamba saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 112. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümüne ve 113. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM FULL HD
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KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit (Osman Bey),
Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
Seda Yıldız (Edebalı),
Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
Özge Törer (Bala Hatun),
Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
Çağrı Şensoy (Cerkutay),
Yiğit Uçan (Boran),
Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
Nihat Altınkaya (Olof),
İpek Karapınar (Frigg),
Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
Berk Erçer (Konur),
Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
Kaan Yalçın (Öktem),
Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
Taha Baran Özbek (Aktemur),
Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
Fatih Ayhan (Baysungur),
Burak Alp Yenilmez (Kutan),
Miray Akay (Alçiçek),
Caner Nalbantoğlu (Dan),
Aybars Kartal Özson (Orhan),
Yaman Balcı (Alaeddin),
Cemre Demircan (Fatma),
Noyan Üzer (Frodi).