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Kuruluş Osman 114. Bölüm Fragmanı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 113. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir? Kuruluş Osman 113. bölümü tek parça full izlemek ve 114. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
9:38 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 114. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 114. Bölüm Fragmanı


ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 113. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 113. bölüm tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 114. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanını izlemek için

KURULUŞ OSMAN 113. BÖLÜM ÖZETİ

İsmihan Sultan neden tüm beyleri topladı?

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir. İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

Osman Bey meydan okuyor

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir. Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?

Olof'un hedefinde İnegöl var!

Osman Bey, Moğol tehlikesinin gerginliğini yaşarken Olof rahat durmaz. Büyük bir ordu toplamıştır. Ordu, Bizans askerlerinden oluşmaktadır. Olof, Bizans Ordusunu nasıl emri altına almıştır? Olof gözünü İnegöl'e dikmiştir. İnegöl'ün akıbeti ne olacaktır? Dört bir yandan sıkışan Osman Bey, içinde bulunduğu bu cendereden nasıl kurtulacaktır?



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#ATV
#dizi izle
#fragman
#113. bölüm
29 dakika önce
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Kuruluş Osman 114. Bölüm Fragmanı
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