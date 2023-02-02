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Kuruluş Osman 116. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 115. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Her hafta çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir? Kuruluş Osman 115. bölümü tek parça full izlemek ve 116. bölümü fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:42 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 115. Bölüm

Kuruluş Osman 115. Bölüm

ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 115. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 116. bölüm fragmanı için

KURULUŞ OSMAN 115. ÖZETİ

Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

Osman Bey, ordudan men edildi!

İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

Nayman'ın gözünde komutan Osman Bey!

Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

Osman Bey pes etmiyor!

Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

Orhan Bey için şifa aranıyor

Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

Frigg, Bala Hatun'un elinde

Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?




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#tek parça
#full
1 hour ago
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Kuruluş Osman 116. Bölüm Fragmanı
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