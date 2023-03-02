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Kuruluş Osman 117. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle bir süre ara vermişti. Dizinin 116. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman’ın bu bölümünde Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır? Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Kuruluş Osman 116. bölümü tek parça full izlemek ve 117. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:21 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 116. Bölüm

Kuruluş Osman 116. Bölüm


ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman 116. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 116. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı için

KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, ordunun başına geçiyor

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır? Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Osman Bey'in büyük planı nedir?

Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?

Frigg, Bala Hatunların elinde!

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?



#Kuruluş Osman
#ATV
#dizi izle
#Nayman
#Osman Bey
#İsmihan Sultan
2 saat önce
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Kuruluş Osman 117. Bölüm Fragmanı
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