ATV ekranlarından her Çarşamba saat 20.00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin 118. bölümünde Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir? Kuruluş Osman 118. bölümü tek parça full izlemek, son bölüm özeti ve 119. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.